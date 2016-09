Corrida infantil movimenta fim de semana na Vila Olímpica de Manaus

O evento esportivo infantil, ‘1 Horinha de Corrida Kids e Teens 2016’ dará uma emoção a mais aos manauaras. A competição deverá reunir 500 participantes e ocorrerá a partir das 16h deste sábado (17), na pista de atletismo da Vila Olímpica, no conjunto Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O evento é de realização da Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam).

Disputa

Para o evento, são esperados 500 participantes de 1 a 17 anos, que terão um percurso de acordo com a idade, sendo crianças de 1 a 4 anos (40m), 5 a 6 (60m), 7 a 8 (80m), 9 a 10 (100m), 11 a 12 (200m), 13 a 15 (200m) e 16 a 17 (400m) de forma individual.

Conforme explicou o organizador do evento, Erivelton Almeida, essa vai ser uma edição especial, uma vez que público adolescente poderá atuar. “Nosso objetivo principal é a interação e socialização de todas as idades, do mais pequeno até os adultos e também a estimulação da prática ao esporte”, comentou.

A Corrida Kids e Teens é um ‘esquenta’ para o evento 4h de Corrida Revezamento, que ocorre no mesmo dia e local, a partir das 17h. Para a corridinha, Erivelton ainda destaca que só poderão participar crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis, devendo as mesmas comparecerem no local da prova com a antecedência de 30 minutos.

Os kits de competidores serão entregues a partir de 14h às 20h desta sexta-feira (16), na Loja Track & Field, no Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul da capital.

