Corrida em homenagem ao Dia da Mulher reúne mais de mil participantes

Mais de mil pessoas participaram da 4ª edição da Corrida da Mulher Amazônica, na manhã deste domingo (5). A prova ocorreu nas principais vias da zona Centro-Sul de Manaus, com presença de atletas profissionais e amadores. A atividade marca a abertura oficial das comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na cidade e tem como destaque a categoria Elite Feminina.

Pelo segundo ano consecutivo, a atleta Franciane Moura sagrou-se campeã da prova e recebeu a faixa de “Mulher Amazônica”, honraria criada para simbolizar a força da figura feminina na região.

“Essa é a terceira vez que participo da corrida e fico muito feliz por conseguir vencer duas edições. Essa é uma prova que eu gosto de participar por valorizar e colocar nós mulheres como evidência na sociedade”, ressaltou Franciane, que completou o trajeto de 5 km em 17 minutos e 28 segundos.

Os três primeiros colocados de todas as categorias receberam medalhas personalizadas, troféus e prêmios em dinheiro com valores de R$ 100 até R$ 500. Quem não alcançou o pódio teve a chance de ganhar brindes especiais sorteados pela organização.

Filantropia

Também com o cunho filantrópico, a corrida arrecadou mais de uma tonelada de leite em pó para instituições da capital. Segundo a diretora da Casa da Criança, Maria da Cruz, a iniciativa deve servir como exemplo para a população.

“Ficamos felizes em sermos lembrados pelo evento, que engajou os participantes a abraçarem uma missão social e ajudarem a quem precisa”, disse.

De acordo com a organizadora da corrida, Jeroniza Albuquerque, a valorização da mulher e a solidariedade são as marcas da prova. “Reunimos novamente mais de mil de pessoas e pudemos falar mais sobre a importância da mulher nas diversas esferas da sociedade, inclusive no esporte. Todos os participantes estão de parabéns por apoiarem um evento com esta temática, além de se mobilizarem para ajudar instituições filantrópicas com a doação de leite em pó. Ano que vem estaremos de volta com novidades”, afirmou.

Com informações da assessoria