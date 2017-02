Corrida da Paz reúne mais de 3 mil participantes na Ponta Negra

Mais de três mil pessoas entre militares das Forças Armadas, policiais, bombeiros e cidadãos civis, participaram da Corrida da Paz, realizada pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), em parceria com a Prefeitura de Manaus, na manhã deste domingo (19), na Faixa Liberada do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A largada deu início às 9h no campo de parada Cel. Jorge Teixeira, do CMA, num percurso de aproximadamente cinco quilômetros, até o chafariz próximo do Hotel Tropical na Ponta Negra. O evento acontece em diversas cidades brasileiras e é promovido pelo Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM) com o objetivo de promover a integração das Forças Armadas com a sociedade civil por meio do esporte e levantar a bandeira da paz entre os povos.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros, destacou que o evento fortalece a parceria da Prefeitura de Manaus com o CMA.

“Tive a honra de representar o prefeito Arthur Neto e o vice-prefeito Marcos Rotta nesta belíssima corrida das Forças Armadas na Amazônia. O Comando Militar é um parceiro da Prefeitura de Manaus e o trabalho em equipe pela Corrida da Paz vem fortalecer o esforço do prefeito em reforçar as alianças com o Comando na Amazônia”, ressaltou que, após integrar o corpo de autoridades na cerimônia de largada, participou da corrida no trecho percorrido na Faixa Liberada da Ponta Negra.

O evento contou ainda com a presença do Comandante do VII Comando Aéreo Regional, Major-Brigadeiro Waldeísio Ferreira Campos, do Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, General de Brigada Ênio Martins Junior, do Chefe Geral dos Serviços do Comando do 9° Distrito Naval, Capitão de Mar e Guerra Flávio Pinheiro dos Santos, e demais autoridades civis e militares.

EM TEMPO

Com informações da assessoria