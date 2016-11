Correria e choro marcam domingo de PSC em Manaus; Ufam divulga gabarito preliminar às 19h deste domingo

Correria, atrasos e choro marcaram o dia da realização das provas do Processo Seletivo Continuo (PSC) 2017, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), realizado na manhã deste domingo (27), em Manaus e nos 61 municípios do interior do Amazonas. Para os candidatos da terceira etapa, estão sendo oferecidas para o próximo ano, 2.735 vagas, das quais 1.910 são destinadas aos cursos ofertados na capital e 825 aos cursos ofertados nos institutos fora da sede. Os gabaritos preliminares das provas serão divulgados às 19h, segundo a Comissão Permanente de Concursos (Compec).

Os exames – que tiveram início 8h e seguem até as 12h para as 1ª e 2ª etapas e de 8h às 13h para a 3ª etapa – tiveram um relato diferente em cada escola por aqueles que viram o sonho de entrar numa universidade pública adiado. Foi o caso do estudante do 1º ano do ensino médio, Sebastião Ferreira, que chegou dois minutos atrasado e se deparou com o portão do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, localizado na rua 10 de julho, no Centro, já fechado.

“Moro na Cidade Nova e o meu local de prova era no Centro. Totalmente contramão. Ainda cheguei cedo na parada de ônibus, mas nos finais de semana os coletivos demoram muito. Ainda corri, mas infelizmente cheguei na frente da escola 8h02 e o portão já estava fechado. É uma pena, pois me dediquei muito este ano para prestar o PSC e aconteceu isso. Mas serviu como lição para o próximo ano. Não vou desistir. Ano que vem tem novamente”, comentou.

Já na Escola Estadual Dom Pedro II, situada na avenida Sete de Setembro, também no Centro, apesar da correria dos candidatos que chegaram em cima da hora do fechamento dos portões, apenas dois contratempos foram registrados. Uma aluna foi impedida de realizar a prova, por não estar portando nenhum documento com foto, e um candidato que errou de escola. Muito nervosa e chorando bastante, a aluna que estava sem os documentos exigidos pelo edital não quis falar com a equipe de reportagem.

“Infelizmente, não tínhamos como ajudar a aluna. Ela estava apenas com o cartão de confirmação, que não comprova que ela realmente era a candidata. Todos foram orientados e alertados em relação ao horário, documentos e objetos que poderiam ser utilizados no PSC. Não queremos prejudicar ninguém, tanto é que ficamos na frente da escola, gritando para os atrasados correrem antes do portão fechar, torcendo para que tudo dê certo, empurrando eles para dentro da escola, mas nesse caso realmente não deu”, frisou uma coordenadora que não se identificou.

Por outro lado, teve aqueles que preferiram chegar bem cedo para garantir a presença no processo seletivo. Estudante do 3º ano, Stefany Barroso disse que fez uma programação durante a semana para que nenhum contratempo atrapalhasse o domingo de prova.

“Ontem, separei canetas, cartão de confirmação e roupas. Dormi cedo e hoje saí de casa antes das 6h30. Cheguei com uma hora de antecedência. É melhor esperar a abertura dos portões, do que chorar o fechamento dele. Estou confiante porque me dediquei ao processo e no próximo ano serei a mais nova universitária da UFAM”, aposta a finalista do ensino médio que, no certame, teve que discursar sobre crescimento populacional na redação.

De acordo com a Ufam, O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do Ensino Médio do Estado do Amazonas. As provas da 1ª etapa serão aplicadas apenas em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, mas apenas para concorrer a cursos da capital.

A partir de 2019, o PSC contemplará apenas as vagas ofertadas nos cursos das Unidades Acadêmicas de Manaus, enquanto as vagas ofertadas nos cursos das Unidades do Interior do Estado serão preenchidas por meio do Processo Seletivo para o Interior (PSI). Isto é, o Enem e o PSI serão as únicas formas de ingresso em cursos fora da sede.

A pontuação final no PSC é a somatória dos pontos obtidos em cada uma das três fases do concurso. Além disso, a escolha do curso pretendido é permitida apenas para os concluintes.

