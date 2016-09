Correios podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta

Funcionários dos Correios no Amazonas podem entrar em greve a partir da próxima quarta-feira (14), data prevista para a assembleia geral da categoria que definirá a adesão, ou não, à paralisação geral, em âmbito nacional, por tempo indeterminado.

De acordo com a assessoria do órgão no Estado, a definição depende do que venha a ser negociado em reuniões, realizadas em Brasília, nesta quinta-feira (8), na sexta (9) e, também, na segunda-feira (12).

Se confirmada, carteiros, atendentes comerciais, operadores de triagem e demais trabalhadores dos Correios irão parar as atividades. Os funcionários reivindicam reajuste salarial, melhores condições de trabalho e outros benefícios trabalhistas.

Por equipe EM TEMPO online