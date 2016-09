Corredores viários recebem obras de recapeamento asfáltico em Manaus

A primeira etapa do recapeamento da rua Maceió, na zona Centro-Sul, foi concluída nesta quarta-feira (28), totalizando 50% dos 2,3 quilômetros de extensão. A via, que recebe os trabalhos durante a noite, é um dos principais corredores viários da cidade.

Com a conclusão do trecho que vai do Boulevard Álvaro Maia à Efigênio Sales, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) se concentram agora no mesmo trecho, mas do lado oposto. Segundo o subsecretário de obras públicas da Seminf, Antônio Nelson, a base da rua estava bastante comprometida.

“Estamos realizando trabalhos de correção da base, retirando o asfalto antigo com a execução da fresagem. Na sequência, aplicamos a imprimação de massa asfáltica à base de brita. Desde que foi ampliada, na gestão retrasada, a Maceió nunca havia sido recapeada”, explica o subsecretário.

Os serviços na Maceió fazem parte de uma ação que já revitalizou outros 36 corredores viários da cidade. Ainda no bairro Nossa Senhora das Graças, outras duas grandes vias serão contempladas na sequência: as ruas Pará e a João Valério. Na mesma ação, o recapeamento também será levado para a avenida São Jorge, Zona Oeste.

Simultaneamente aos serviços na Maceió, outras cinco frentes de obra estão em andamento nas seguintes vias: rua Adalberto Vale, bairro Betânia; rua Rio Branco e Silva, bairro Morro da Liberdade; rua dos Pinheiros, bairro Jorge Teixeira; rua Monte Horebe, bairro Colônia Santo Antônio; e alameda Cosme Ferreira, que abrange os bairros Zumbi e São José, com 3,5 quilômetros de extensão.

Vias recapeadas

Desde o início deste ano, pelo menos 37 vias já receberam o recapeamento asfáltico. Somente na zona Leste da cidade, 12 corredores viários foram revitalizados.

Já na zona Norte, mais seis vias receberam obras e na zona Sul, muitos dos bairros apresentavam vias críticas para o tráfego como a Aparecida, São Raimundo, Raiz e Cachoeirinha. Dentre as vias recapeadas estão a Ramos Ferreira e Silves, além das ruas 10 de julho, Alexandre Amorim, Cinco de Setembro, Virgílio Ramos, Emílio Moreira, Jerônimo Ribeiro e Rio Branco.

Com informações da assessoria