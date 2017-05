Corredores exclusivos são liberados devido a obra na Umberto Calderaro

Devido à obra emergencial que é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) na avenida Umberto Calderaro, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) liberou para a circulação de todos os veículos as faixas exclusivas do transporte público (faixa azul) nesta quinta-feira (11).

Os corredores exclusivos das avenidas Torquato Tapajós, Constantino Nery, Mário Ypiranga e Umberto Calderaro ficarão liberados em todos os sentidos até a conclusão dos trabalhos realizados pelas equipes de obras na Umberto Calderaro. Agentes do Manaustrans atuam na área, com o isolamento parcial da via e orientação aos condutores.

Com informações da assessoria