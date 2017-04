Corpos são encontrados boiando nas proximidades da Manaus Moderna

Dois corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (15), na área da Manaus Moderna, no Centro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 14h30, a corporação foi informada por meio do 193 sobre um corpo que estava boiando nas proximidades da Manaus Moderna.

Uma equipe se deslocou até o local e, no momento que estava realizando o resgate do cadáver, populares da área informaram que havia outro corpo próximo da balsa verde.

Segundo os bombeiros, as vítimas são do sexo masculino e aparentam ter entre 30 a 40 anos. Os corpos foram levados para a base do pelotão fluvial, no Centro. De lá, o Instituto Médico Legal (IML) fará a remoção.

Mara Magalhães

EM TEMPO