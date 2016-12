Corpos de vítimas do avião que caiu são resgatados

Após 24 horas de espera, os corpos das três vítimas do avião que caiu em região de mata próximo ao município de Tabatinga (1.106 km de Manaus) foram resgatados no fim da tarde deste sábado (24), as 17h45, pela equipe de Bombeiros Urbanos de Tabatinga. O acidente aéreo aconteceu próximo a Comunidade Indígena Nossa Senhora Aparecida na tarde de sexta-feira (23).

Atilo Bezerra Alencar e Wellington Mendes Faustino, que eram pilotos e trabalhavam para a empresa Parintins Táxi Aéreo, e o passageiro Luiz Jorge Souza de Oliveira, morreram no acidente. Após a ação de resgate, os corpos foram levados para Tabatinga e devem ser encaminhados, nas próximas horas, para o Instituto Médico Legal (IML) em Manaus.

O único sobrevivente do acidente, Roberval Moares Jardim também será transferido para a capital em uma Unidade de Trauma Intensivo (UTI) Aérea, onde deve passar por uma série de exames para identificar possíveis sequelas.

O Comandante dos Bombeiros Urbanos de Tabatinga, sargento Edson Lima justificou que o atraso na ação de resgate aconteceu porque a equipe estava aguardando a chegada de uma aeronave do Exército Brasileiro para transportar a equipe até o local do acidente que, segundo ele, é de difícil acesso.

A assessoria de comunicação do (CBM-AM) informou que “maiores informações poderão ser obtidas com a Polícia Civil do Amazonas e o Exército”. A equipe de reportagem entrou em contato, por telefone, com a autoridade policial do município, mas as ligações não foram atendidas.

