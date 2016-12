Corpos de vítimas de acidente aéreo em Tabatinga são enterrados

Os corpos das vítimas do acidente aéreo – que ocorreu a 13 km do aeroporto de Tabatinga (distante 1.106 km de Manaus) – na tarde da última sexta-feira (23), serão enterrados nesta segunda-feira (26). Os corpos do segurança Luiz Jorge de Oliveira e do piloto Wellington Mendes Faustino foram trazidos para Manaus na noite deste domingo (25).

Já o corpo do outro piloto, Atilo Bezerra Alencar, foi levado direto de Tabatinga para o município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele também deve ser enterrado nesta segunda.

De acordo com a empresa Parintins Táxi Aéreo, o corpo de Luiz Jorge foi entregue para a família e vai ser sepultado em Manaus. Já o corpo de Wellington Mendes foi velado durante esta madrugada no hangar da empresa, situado no Aeroclube, Zona Centro-Sul, e contou com a participação de familiares e amigos. Ainda durante as primeiras horas desta segunda-feira, ele foi levado para Brasília (DF), onde será sepultado.

Investigação

Até este domingo (26), as equipes do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7), estavam no local do acidente colhendo informações para devem ajudar a apontar as causas do acidente. Esses dados vão compor o relatório da ação inicial que deve ser divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) nos próximos dias.

Sobrevivente

O único sobrevivente do acidente, Roberval Moraes Jardim, que foi trazido para Manaus em uma Unidade de Trauma Intensivo (UTI) aérea, já está em casa. A informação foi repassada pela empresa aérea. A Parintins Taxi Aéreo deve se pronunciar oficialmente no início da tarde desta segunda-feira (26).

