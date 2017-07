Corpos de trio decapitado após morte de PM são liberados pelo IML

Parentes e amigos chegaram a fazer manifestação pela morte de Jainy Michely – Raphael Sampaio

Após um mês e 15 dias, os corpos de José Isac Santos da Silva, o “Trem bala”, 23, Gabriel da Silva Farias, 18, e de Jainy Michele Santos da Silva, 25, foram liberados do Instituto Médico Legal (IML), na manhã dessa quarta-feira (19), para serem enterrados por seus familiares.

José Isac e Gabriel foram encontrados decapitados, no último dia 3 de junho deste ano, no quilômetro 2 do ramal Santo Antônio, na rodovia AM-010. Já Jainy, irmã de José Isac , foi encontrada decapitada cinco dias depois do crime, em um terreno no quilômetro 47 da AM-010. De acordo com a Polícia, José Isac era um dos envolvidos no assassinato do policial militar Paulo Sérgio Portilho, ocorrido em maio deste ano. As mortes do trio, tem ligação com a execução do policial.

Conforme a Polícia Civil, os corpos passaram por exames de DNA e papiloscópico, devido ao estado de decomposição das vítimas e por estarem sem cabeça. Na manhã de ontem, os familiares estiveram no IML para reconhecer e liberar os corpos que devem ser velados com caixão fechado e enterrados ainda nessa quarta-feira. A reportagem tentou falar com os familiares, mas nenhum deles quis comentar sobre o caso.

Ainda segundo a Polícia, os exames feitos em Jainy comprovaram que ela não estava grávida, contrariando o que foi afirmado pela família da vítima.

