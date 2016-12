Corpos de traficantes colombianos chegam a Manaus

Os corpos dos colombianos, mortos durante ação policial em buscas pelo delegado Thiago Garcez, em Coari (distante 362 quilômetros de Manaus), foram trazidos para a capital no fim da tarde desta segunda-feira (12).

As embarcações atracaram, por volta das 15h30, na base fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), bairro Centro, Zona Sul. No local, equipes do Instituto Médico Legal (IML) e peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizaram a remoção dos corpos, que devem passar por exames de autopsia. Na ocasião, as armas apreendidas com os traficantes também vieram nas embarcações e serão periciadas.

Os dois colombianos, suspeitos de participar de confronto entre policiais e traficantes, no último dia 5 deste mês, onde resultou no desaparecimento de Garcez, foram mortos durante tiroteio entre as equipes de resgate na manhã de domingo (11).

Na ocasião, Teodório Hilário de Lima, morador de Tabatina (distante 1.106 quilômetros distante de Manaus), condutor da embarcação utilizada pelos colombianos durante o tiroteio, foi preso e aguarda determinação da Justiça para ser conduzido para Manaus, onde prestará depoimento e, posteriormente, será autuado pelas infrações cometidas.

Até a publicação desta matéria apenas um dos colombianos mortos foi identificado pela polícia como Eliberto Salinas, 29.

Portal EM TEMPO