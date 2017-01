Corpos de fugitivos encontrados na mata são identificados

Os fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Plinio Guimarães Sodré, 25, e Willison Sérgio de Oliveira, 35, foram identificados na manhã desta quarta-feira (25), no Instituto Médico Legal (IML). Uma semana após o massacre no Compaj, os corpos dois dois detentos haviam sido encontrados na mata próximo ao presídio.

Segundo a polícia, como os presos foram encontrados em estado avançado de decomposição e foi necessário realizar um exame de DNA para identificar e liberar os corpos.

Na lista de foragidos disponibilizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), consta que Plinio respondia pelo crime de roubo e deveria cumprir pena de 25 anos de prisão, já Willison, não estava na lista divulgada pelo órgão.

De acordo com a sobrinha de Willison, uma estudante de 18 anos que não quis ter o nome revelado, o detento cumpria pena de 22 anos por homicídio e chegou a ficar preso sete anos em regime fechado no Compaj.

“A última vez que nos falamos, ele tinha dito que não ia mais tentar fugir. Que ele já tinha tentado fugir uma vez e não deu certo. Ele não sofria ameaças dentro do Compaj, mas sei que ele fugiu na hora em que estava ocorrendo a rebelião”, informou.

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) a autoria do crime é desconhecida.

Ana Sena

EM TEMPO