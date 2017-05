Corpo sem braços e cabeça é encontrado dentro do lago do Puraquequara

Moradores próximos ao Lago do Puraquequara, no bairro de mesmo nome, na Zona Leste de Manaus, encontraram um corpo boiando e chamaram a polícia, no início da tarde desta quarta-feira (17). A vítima estava sem os braços e a cabeça e permanece sem identificação no Instituto Médico Legal (IML).

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, sendo necessário o auxilio de voadeiras para o resgate do cadáver.

O corpo estava despido, o que permitiu a visualização de uma tatuagem com o desenho de uma carpa na altura do ombro esquerdo. Segundo a polícia, a vítima aparenta ter entre 20 e 30 anos e, provavelmente foi assassinada na guerra entre as facções criminosas presentes no Estado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Raphael Sampaio

EM TEMPO