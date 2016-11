Corpo esquartejado e posto em sacos na Zona Leste de Manaus é de adolescente usuário de drogas

Foi identificado como sendo do adolescente Diego da Silva Loureiro, 17, o corpo encontrado esquartejado na manhã desta terça-feira (7). Conhecido como ‘Loirinho’, ele foi reconhecido por familiares que compareceram na sede do Instituto Médico Legal (IML).

Diego teve o corpo esquartejado e as partes colocadas dentro de sacos plásticos, deixando no quintal de uma residência, localizada na rua dos Granitos no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da cidade. O dono do imóvel encontrou os sacos no momento que estava saindo para o trabalho e acionou a polícia.

Diego era morador da comunidade Novo Reino, situada também no Tancredo Neves e, segundo familiares, saiu de casa na noite de segunda-feira (6) falando que iria se encontrar com dois ‘caras’ e não retornou mais.

Conforme a irmã da vítima, uma estudante que preferiu não ter nome e idade relevados, o rapaz era usuário de drogas e estava devendo R$ 500 para um traficante e vinha sendo ameaçado de morte.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Diego já havia sido aprendido pela polícia cinco vezes, pelos crimes de tráfico e roubo.

Familiares do rapaz, ainda, informaram que não haverá velório. Após a liberação do corpo no IML, será levado direto para o cemitério.

A Policia Civil segue investigado o caso, afim de identificar os suspeitos e a real motivação do crime.

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena