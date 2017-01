Corpo esquartejado é encontrado por motorista em ramal de Manacapuru

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado esquartejado, na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 12h, no local conhecido como ‘Ramal do Gasoduto’, nas proximidades da comunidade Bela Vista, no município de Manacapuru (a 89 Km de Manaus).

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um motorista de ônibus, que passava pelo local e avistou o corpo na beira da estrada. O corpo foi cortado em várias partes e colocado dentro de um saco plástico. A vítima apresentava sinais de espancamento e tinha uma tatuagem na costa escrito “Audeci”.

A PM do município acionou o Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo. O crime será investigado pela Distrito Integrado de Polícia (DIP), de Manacapuru.

Mara Magalhães

EM TEMPO