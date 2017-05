Corpo encontrado no igarapé no São Geraldo estava com pés amarrados e um saco de pedras

No início da tarde desta segunda-feira(29), foi encontrado um corpo boiando no igarapé na rua Santo Afonso, no São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus, com mãos e pés amarrados, um saco contendo 9kg de pedras e pescoço degolado, segundo a 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda segundo a polícia, o corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com o instituto, o qual informou que o corpo não foi identificado até o momento.

Este é o segundo caso de corpo encontrado boiando nos últimos dias, em cursos de água, nas proximidades de Manaus. No último domingo (28), uma menina de 10 anos encontrou o corpo do pai boiando em um igarapé, no bairro Tarumã.

Bruna Chagas

EM TEMPO