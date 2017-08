Corpo em decomposição é encontrado em igarapé no Zumbi

Corpo foi encontrado boiando em igarapé da zona Sul de Manaus – Divulgação

No início da tarde de hoje (17), por volta das 12h30, foi encontrado um corpo boiando em um igarapé localizado na Av. Autaz Mirim, Zumbi, zona Leste de Manaus. O cadáver era do sexo masculino e encontrava-se em estágio avançado de decomposição. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil para fazer a retirada do cadáver.

A movimentação atraiu olhares de curiosos e moradores das proximidades. O corpo da vítima foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e análise da causa da morte. Até o momento, não foi informada a identidade da vítima.

