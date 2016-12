Corpo é encontrado no porto de Manaus

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado nas galerias subterrâneas do Porto de Manaus, na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 6h50, área central da cidade.

O cadáver foi encontrado por populares que acionaram a equipe do Pelotão Fluvial. Conforme os bombeiros, o homem aparenta ter aproximadamente 35 anos e estava com várias escoriações pelo corpo.

A perecia técnica da Polícia Civil foi acionada para o local, pois há suspeita que o homem tenha sido morto e depois deixado no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade, onde aguardará a identificação de familiares. Após o resultado do laudo de necropsia é que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. Isso se houver a confirmação sobre as suspeitas de homicídio.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO