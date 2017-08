Corpo é encontrado enrolado em saco de fibra e com sinais de estrangulamento

O corpo estava enrolado em um saco – Divulgação

Um homem, até o momento não identificado, com idade entre 20 a 25 anos, foi encontrado morto e enrolado em um saco de fibra com fitas adesivas. O caso ocorreu por volta de 20h23 do último sábado (26), no beco Branco e Silva, rua Gabriel Gonçalves, bairro Aleixo. De acordo com o laudo do IML, a vítima foi morta por estrangulamento.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que a vítima tem cor parda, cabelos lisos e médios, rosto oval, nariz médio e foi encontrada amarrada e envolvida com o saco. Além dessas características, o homem tem uma tatuagem no abdome escrito “Livrai-me de todo o mal, amém” com um símbolo de uma cruz. Ele ainda usa aparelho ortodôntico e trajava camisa vermelha e bermuda azul.

O corpo foi encontrado pelo autônomo Raimundo Almeida, que mora nas proximidades do local onde estava o corpo. Ele voltava para casa quando se deparou com o corpo.

“Já fedia muito e pensei que fosse lixo doméstico. Quando olhei bem, eu percebi que se tratava de um homem e liguei para a polícia. Esse trecho da rua é muito perigoso, pois não tem uma boa iluminação”, disse.

Uma idosa e moradora da região, que pediu para não ser identificada, contou que ninguém conhece a vítima na vizinhança.

“Não sabemos de quem se trata e nem vimos quem deixou o corpo. Posso afirmar que não é a primeira vez que deixam pessoas mortas ali”, afirmou a mulher.

O caso está sendo investigado pela DEHS, mas a autoria e motivação para o crime ainda são desconhecidas.

Bárbara Costa

EM TEMPO

