Corpo é encontrado enrolado em lençol de hotel no Santa Etelvina

O corpo de um homem, ainda não identificado, de aparentemente 25 anos, foi encontrado por volta das 23h da última quarta-feira (7), em um matagal, na rua Zero, ramal do Peri, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Conforme informações policiais, a vítima teria sido morta em outro local, tendo o corpo jogado no matagal. O lençol em que o homem foi enrolado, possui a logomarca de um hotel, ainda não identificado pela Polícia.



Testemunhas relataram aos investigadores da Polícia Civil, que ouviram latidos de cães nas proximidades do matagal e, ao chegarem ao local, se depararam com o homem enrolado em um lençol branco.

A vítima trajava uma bermuda jeans e blusa preta e branca. No braço esquerdo está tatuado o nome “Deisiane” e no braço direito desenhos de flores.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima foi removida pelo Instituto Médico Legal (IML), mas até o fechamento da matéria, o homem não havia sido identificado pelos familiares.

Ana Sena

EM TEMPO