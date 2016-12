Corpo é encontrado em rio e pode ser de delegado desaparecido em Coari

Um corpo encontrado nas proximidades do município de Manacapuru e pode ser do delegado Thiago Garcez, que desapareceu na última segunda-feira (5), após trocar tiros com traficantes em Coari (distante 366 quilômetros de Manaus).

A última vez que foi visto, Garcez usava uma camisa de mangas pretas com a inscrição ‘Polícia Civil’. Oficialmente, as autoridades da segurança pública não confirmam que o corpo é do delegado. Entretanto, um policial, que faz parte da equipe de buscas, informou, com exclusividade para o EM TEMPO, que a perícia foi enviada ao local para averiguar o caso.

Após serem questionados sobre a distância do local onde ele desapareceu e onde o corpo foi encontrado, as autoridades locais informaram que se o corpo pertence realmente ao delegado, ele pode ter sido levado pela correnteza do rio já que ele desapareceu há cinco dias. O tempo seria suficiente para o deslocamento até o município.

Portal EM TEMPO