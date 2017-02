Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no Iranduba

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição, no fim da tarde desta terça-feira (7). O caso aconteceu no km 7 da rodovia AM-070, no município de Iranduba (distante 27 km de Manaus).

Conforme informações do relatório do Instituto Médico Legal (IML), o homem foi vítima de arma de fogo. O corpo apresentava pelo menos três perfurações, todas na região da cabeça.

Segundo a necrópsia realizada, o crime pode ter ocorrido no dia 04 de fevereiro. O homem aparentava ter entre 30 a 35 anos, cor parda, 1,70 de altura, cabelos lisos e estava usando uma camisa manga longa e uma bermuda verde. Ele também tinha uma tatuagem de palhaço no peito esquerdo e uma nota musical no ombro direito.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e familiares são aguardados no IML para a identificação e liberação do corpo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO