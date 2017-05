Corpos são encontrados com mãos amarradas e facadas no pescoço

Na madrugada desta sexta-feira (5), um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na rua Nunes Cardoso, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas passaram para a polícia, o crime ocorreu por volta das 0h, quando moradores do bairro ouviram disparos de arma de fogo e em seguida viram um carro modelo Voyage, de cor branca e placas não identificadas deixando o local do crime.

A vítima foi assassinada com dois tiros, um na cabeça e outro na perna direita. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas por uma camisa branca e vestia uma bermuda jeans.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda ser reconhecido pelos familiares.

Arma branca

Por volta das 2h um homem, também não identificado, foi morto a facadas na travessa Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Policia Civil, a vítima apresentava pelo menos quatro perfurações de arma branca no pescoço e outras na região do corpo.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e nenhuma testemunha foi encontrada no local do crime. O corpo foi removido por peritos do IML.

Até o momento desta publicação a autoria dos crimes era desconhecida pela polícia. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO