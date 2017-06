Corpo é encontrado carbonizado em carro no Jorge Teixeira

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (8) carbonizado dentro de um carro modelo Montana de placas NOZ-1697, no quilômetro 8, do ramal do Clóvis, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A Polícia suspeita que a vítima tenha sido executada a tiros na madrugada, ainda fora do carro. O corpo, ainda segundo a Polícia, foi queimado dentro do veículo.

Policiais militares da 30a. Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram chamados por moradores da comunidade ao encontrarem o carro, ainda exalando fumaça.

“Por volta das 6h um morador informou que viu o carro fumaçando e quando ele abriu a porta do veículo caíram partes do corpo”, contou um PM da 30a Cicom, que não quis se identificar.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), fizeram a perícia e encontram no local uma cápsula de pistola 380, um isqueiro e uma lanterna.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A identificação da vítima será feita após exames da arcada dentária.

Daniel Landazuri

EM TEMPO