Corpo é encontrado boiando no igarapé do São Raimundo

Um novo corpo foi encontrado por ribeirinhos, na tarde desta quarta-feira (17) em Manaus. Dessa vez a vítima, que ainda não se sabe ser homem ou mulher, está boiando no foz do igarapé do São Raimundo, próximo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no bairro da Glória, Zona Oeste.

A polícia ainda não chegou ao local. Por enquanto apenas ribeirinhos guarnecem o corpo até a chegada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também do Instituto Médico Legal (IML).

Esse é o segundo corpo encontrado boiando em igarapés da área urbana da cidade nesta quarta. Mais cedo, um homem com uma tatuagem de carpa nas proximidades do ombro esquerdo foi encontrado sem cabeça e os braços no lago do Puraquequara, na Zona Leste.

Com informações de Raphael Sampaio

EM TEMPO