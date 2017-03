Corpo de taxista desaparecido é encontrado em Iranduba

O corpo do taxista João Lima da Silva, de 67 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (27), foi encontrado na tarde desta terça-feira (28), em uma área de mata no Km 13, da rodovia Manoel Urbano, em Iranduba (a 27 Km de Manaus).

Conforme informações de familiares da vítima, o corpo foi encontrado pelos policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CPIM).

“Os policiais que encontraram o corpo. Estamos indo para o local agora, a esposa dele está muito abalada. Ainda não sabemos se algum dos suspeitos foi preso”, disse uma prima da vítima, que preferiu não se identificar.

Pela manhã, a esposa da vítima, a professora Cíntia Pucu da Silva, informou que estava indo para o Km 13, juntamente com uma equipe da delegacia do município.

Segundo a mulher, uma pessoa havia informado que tinha visto o carro do taxista nas imediações. Conforme informações preliminares, duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Desaparecimento

De acordo com Cíntia, o taxista foi visto pela última vez por volta às 15h de segunda-feira (27), saindo de Iranduba no táxi com dois passageiros. O carro de João é um Chevrolet Spin, de cor amarela e placas NOZ- 0441. Logo depois, foi visto entrando em uma rua de acesso à avenida São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Mara Magalhães

EM TEMPO