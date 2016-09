Corpo de Shimon Peres é velado no Parlamento israelense; enterro será neste sábado

O corpo do ex-presidente de Israel e prêmio Nobel da Paz Shimon Peres, morto nesta semana aos 93 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), está sendo velado no Knesset, o Parlamento israelense, em Jerusalém.

Além da população local, que presta homenagem a Peres, estiveram presentes na cerimônia o mandatário israelense, Reuven Rivlin, o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, além do ex-líder norte-americano Bill Clinton. O enterro será amanhã em Monte Herzl, em Jerusalém, e contará com a participação de diversas autoridades mundiais, entre elas dos presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, François Hollande, da França, e do premier da Itália, Matteo Renzi.

Esta deve ser a maior cerimônia funerária desde o enterro do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, ganhador do Nobel da Paz, que foi assassinado em 1995. Ele será enterrado nesta sexta-feira (30) ao lado do corpo do colega. Também estão enterrados em Monte Herzl diversos nomes importantes da história do país, como David Ben-Gurion, o primeiro líder de governo de Israel, e a ex-premier Golda Meir.

Trajetória

Nascido em 1923 em Wiszniew, na Polônia, Peres começou sua carreira política em 1941. Considerado um dos fundadores do Estado de Israel, ele permaneceu ativo no cenário político do país por quase sete décadas. Além de presidente, atuou como primeiro-ministro em mais de uma ocasião.

Em 1993, foi um dos responsáveis pelo Acordo de Paz de Oslo, pelo qual ganhou, junto com o então premier israelense Yitzhak Rabin e o líder palestino Yasser Arafat, o prêmio Nobel da Paz em 1994.

Presidente entre 2007 e 2014, Peres teve como um de seus últimos atos no cargo um encontro pela paz com o papa Francisco e o líder palestino Mahmoud Abbas no Vaticano.

Por Agência Ansa