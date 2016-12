Corpo de segundo desaparecido em acidente de lancha é encontrado

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) divulgou na manhã deste domingo (25) que o corpo da segunda vítima de um acidente entre duas embarcações, na noite de quinta-feira (22), em Autazes, (distante 113 km de Manaus) foi encontrado.

A equipe de resgate localizou a vítima, Josimar Sandoval Balieiro, 30, por volta das 14h. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

A outra vítima do acidente, Francisco Marques da Silva, 46, foi encontrada em uma região conhecida como “Porto das Pedras”, próximo do local do acidente.

As causas e responsabilidades serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

