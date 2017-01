Corpo de promotor é velado neste sábado e polícia investiga o caso

O corpo do promotor aposentado, Paulo Cardoso de Carvalho, 66, está sendo velado na sede do Ministério Público, situado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ele deve ser enterrado ainda na tarde deste sábado (21), às 16h, no Cemitério São João Batista.

Familiares e amigos dão o último adeus ao magistrado, que foi diretor da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP). A entidade acompanha a investigação da Polícia Civil, no intuito de prender os suspeitos do crime.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) fazem diligências nesta manhã para confirmar a possível participação de um homem, que foi baleado e abandonado no bairro José Bonifácio, Zona Norte, ainda na noite de sexta-feira (20).

Policiais levantaram a possível relação do homem após analisarem as câmeras de segurança da casa do promotor, que mostram a ação dos infratores. No vídeo é possível ver que um dos suspeitos atira duas vezes contra Paulo, que cai no chão, e ainda assim consegue balear o outro homem, que estava vestindo uma blusa roxa, uma bermuda escura e um boné. Características semelhantes a que era usada pelo homem baleado no José Bonifácio.

Segundo a polícia, o homem, que não teve o nome revelado, foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e segue internado. Os policiais já foram até a unidade hospitalar para coletar o depoimento dele, mas não quiseram confirmar se ele participou ou não da ação que vitimou o promotor. Geralmente, a polícia adota a política de não repassar informações sobre o caso para prender os outros envolvidos.

Crime

Paulo Cardoso foi baleado durante uma tentativa de assalto, na noite desta sexta, por volta das 18h20, na rua 10, do Conjunto Beija Flor II, bairro Flores. Ele morreu após dar entrada no HPS 28 de Agosto.

