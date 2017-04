Corpo de pescador é encontrado por mergulhadores no Careiro

O corpo do pescador Raimundo Nonato, 62, foi encontrado na tarde deste sábado (8), no município de Careiro da Várzea (distante 25km de Manaus). O idoso estava desaparecido desde a manhã, quando caiu no rio, durante uma pescaria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe de mergulho encontrou o pescador por volta das 15h. Ainda segundo o órgão, ele morava em Manaus, no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus.

O pescador e o genro, identificado como ‘Reinaldo’, estavam pescando quando uma forte correnteza arrastou Raimundo junto com a malhadeira que ele segurava.

O corpo do pescador já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Manoela Moura

EM TEMPO