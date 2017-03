Corpo de mulher morta por agressão é encontrado na Zona Leste

Por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira (23), o corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na rua Paula Brito, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

O corpo foi visto por um morador da rua que saía para trabalha no fim da madrugada. De acordo com moradores da área a mulher é conhecida por ser uma possível garota de programa que trabalhava nas proximidades da “Bola do Produtor”.

Policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por o meio do Ciops. Segundo o aspirante Elmadã Rodrigues, o corpo foi apenas despachado no local.

“Os moradores relataram que os cachorros latiam muito por volta das 4h da manhã, mas não ouviram gritos e nem barulho de tiro, isso indica que a mulher foi assassinada em outro lugar e os suspeitos só vieram deixar o corpo aqui nesta rua”, informou o policial.

Conforme os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo não apresentava nenhuma perfuração e tinha hematomas no rosto e na região do pescoço. A mulher pode ter sido morta por agressão física ou asfixia.

O corpo foi removido por volta das 8h para Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necrópsia e aguardar por identificação.

A motivação da morte deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO