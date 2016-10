Corpo de mulher morta a tiros é deixado no Distrito Industrial por suspeitos em um carro Siena

Uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrada morta, com perfurações de tiros, na noite desta segunda-feira (31), por volta das 22h, na avenida Governador Danilo Areosa, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a mulher foi deixada no local por um carro modelo veículo modelo Siena, de cor branca, placa não identificada. No carro estariam quatro pessoas.

Conforme o registro do Instituto Médico Legal (IML), a mulher aparenta ter entre 25 a 35 anos, tem 1, 70 de altura, cabelo liso e estava trajando uma camisa vermelha e uma macaquinha branca.

De acordo com a perícia, a vítima foi assassinada em outro local e deixada no local. O corpo a mulher foi levado para a sede do IML, onde aguarda a identificação de familiares. Os tiros a atingiram no peito, cabeça e rosto.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A autoria e a motivação ainda são desconhecidas para a polícia.

Portal EM TEMPO