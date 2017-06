Corpo de mulher enrolado em lençol e papel filme é identificado no IML

Familiares identificaram o corpo de Brenda Rafaela Farias Vieira, de 18 anos. O cadáver da mulher foi encontrado enrolado em lençol e filme plástico, na última terça-feira (30), no igarapé do Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), a mãe da jovem, Suelena Farias Vieira, compareceu à sede do órgão por volta das 13h30 desta quinta-feira (1º) e reconheceu o corpo de sua filha.

O corpo da jovem foi encontrado por canoeiros. Segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), o corpo tinha uma perfuração na cabeça, causada por arma de fogo. O rosto da mulher ficou deformado por causa do tiro.

Segundo testemunhas, a mulher foi morta porque denunciava o tráfico de drogas naquela região. “O boato que rola é que ela foi morta porque falava demais. Dizem que ela denunciava o tráfico de drogas na área do ‘bodozal’. Ela estava com um pedaço de insulfilme enrolado na boca, caracterizando que, realmente, eles queriam calá-la”, contou uma mulher, que preferiu não se identificar.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério, a equipe de investigação especializada faz diligências em torno do caso.

