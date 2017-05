Corpo de mulher enrolado em lençol e insulfilme é encontrado no igarapé do Educandos

Enrolado em lençol e insulfilme, o corpo de uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrado na manhã desta terça-feira (30), no igarapé do Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de moradores do bairro, o corpo foi encontrado pelos canoeiros da área e levado para a margem do igarapé.

Segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), o corpo tinha uma perfuração na cabeça, causada por arma de fogo. Por causa do tiro, o rosto da mulher ficou deformado.

Ainda segundo informações de testemunhas, a mulher foi morta porque denunciava o tráfico de drogas naquela região. “O boato que rola é que ela foi morta porque falava demais. Dizem que ela denunciava o tráfico de drogas na área do ‘bodozal’. Tinha um pedaço de insulfilme enrolado na boca, caracterizando que, realmente, eles queriam calar ela”, contou uma mulher que preferiu não de identificar.

O corpo foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda a identificação de familiares. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO