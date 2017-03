Corpo de mulher é encontrado em terreno baldio na Compensa

Por volta de 15h30, desta quarta-feira (1º), o corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado por moradores do conjunto Rio Xingu, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, em um terreno baldio ao lado da Igreja Católica Santa Rosa. A mulher tinha mãos e pés amarrados e teve a boca preenchida por sacolas plásticas.

O corpo estava em fase de decomposição e foi localizado após os moradores do conjunto sentirem um forte odor naquela área. Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, isolaram o local e acionaram peritos do Instituto de Criminalística (IC).

De acordo com informações preliminares da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo estava enrolado em um lençol, com as mãos e pés amarrados, uma fita enrolada no pescoço e sacolas plásticas dentro da boca e não apresentava nenhuma perfuração.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por uma necropsia e aguardar por identificação. A mulher aparentava ter idade entre 18 a 25 anos,

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

EM TEMPO