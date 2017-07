Corpo de mulher é encontrado dentro de bueiro em Iranduba; marido é suspeito

A mulher foi encontrada com um lençol enrolado no pescoço e trajando somente blusa e calcinha – Divulgação

Uma mulher identificada como Josi Marinho foi encontrada morta dentro de um bueiro com sinais de estrangulamento, na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 13h30, no residencial Amazonas, município de Iranduba (a 27 Km de Manaus). O ex-marido da vítima, um taxista identificado somente como Daniel, é o principal suspeito do crime, segundo a Polícia.

De acordo com uma fonte policial do município, por volta das 13h, a equipe do 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Iranduba (CIPM), recebeu a informação que havia um táxi abandonado, nas proximidades do residencial.

Após investigações, a Polícia encontrou o veículo, pertencente a Daniel. Dentro do carro, havia roupas e outros pertences pessoais do taxista, porém a chave do carro e o celular do suspeito, não estavam no automóvel. Meia hora depois, o corpo da mulher foi encontrado pela irmã dela, dentro de um bueiro, nas proximidades de onde o carro estava abandonado, com um lençol enrolado no pescoço.

A irmão da vítima, que não teve o nome divulgado, informou à polícia, que Daniel e a vítima estavam separados. Entretanto, o homem teria ido buscar a mulher por volta das 3h da madrugada, na casa onde ela morava e, desde então, não foi mais vista.

A Polícia Militar do município acionou o Instituto Médico Legal (IML), para remover o corpo. A vítima, foi encontrada apenas com uma blusa listrada e de calcinha. O suspeito ainda não foi localizado pela Polícia.

