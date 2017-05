Corpo de mulher é encontrado amarrado em árvore na AM-070

O corpo de uma mulher ainda não identificada, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (7), na rodovia AM-070, quilometro 37, comunidade do Ariaú, Zona Rural do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O corpo estava em estado avançado de decomposição e foi encontrado por moradores da comunidade amarrado em uma arvore, na área de várzea à margem do Rio Ariaú.

Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local o corpo havia sido retirado do local por pescadores e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC).

As causas da morte foram diagnosticadas como asfixia por estrangulamento e constrição cervical. A mulher usava uma calça jeans preta, blusa vermelha e um par de brincos dourados. Tinha 1,80 de altura, cor branca cabelo liso preto e longo. O corpo aguarda reconhecimento no IML.

Daniel Landazuri

EM TEMPO