Corpo de mulher decapitado é de irmã de suspeito de matar policial em invasão

A família da mulher encontrada decapitada na última segunda-feira (5), no ramal Francisca Mendes, quilômetro 80 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, identificou o corpo que estava no Instituto Médico Legal (IML), por volta de 10h desta terça-feira (6). Trata-se de Jainy Michelle Santos, de 24 anos, irmã de Isaque Santos, o “Trem Bala”, um dos suspeitos de participar do assassinato do policial militar Paulo Sérgio Portilho, encontrado morto em uma invasão na Zona Norte de Manaus, na última sexta-feira (2).

Uma parente da vítima, de 26 anos, que preferiu não se identificar, informou ao EM TEMPO que a identificação foi feita a partir da tatuagem que Michele tinha próxima à virilha. Ela estava também com uma pulseira no braço esquerdo, de uma igreja evangélica, presente dado a ela pela mãe.

“Fui até ao necrotério e vi que ela estava usando a pulseira da Igreja Universal, que eu mesma coloquei no braço dela. Eu também a reconheci pela tatuagem de uma estrela que ela tem na virilha”, contou a mulher.

Ainda segundo a parente, Michelle estava grávida de quatro meses e tinha saído de casa, após receber uma ligação do irmão, que estava foragido, devido ser suspeito de participar da morte do soldado Paulo Portilho. Além de ter a cabeça decapitada

“Ela soube do paradeiro do Isaque e informou à família que iria ao encontro dele. Ela tinha a intenção de fazê-lo se entregar à policia, mas infelizmente não deu tempo e fizeram essa crueldade com eles. Ela era mãe, tinha quatro filhos e havia comentado conosco que estava grávida de quatro meses, não tinha nada a ver com a situação de nosso irmão”, lamentou.

Orientada a registrar o caso, a família seguiu para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

