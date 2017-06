Corpo de mulher decapitada ainda não foi reconhecido formalmente no IML

Jainy teria saído para se encontrar com irmão e não retornou – Márcio Melo

Apesar da confirmado pela família, o corpo de Jainy Michely dos Santos, 24, ainda não foi reconhecido oficialmente pelo Instituto Médico Legal (IML). Isso acontece porque, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível realizar a identificação papiloscópica do corpo (por meio de impressões digitais). As demais opções seriam a identificação por meio da arcada dentária, e por DNA, única opção disponível para o caso, devido a decapitação sofrida por Jainy, o que leva, em média, trinta dias.

O corpo de Jainy foi encontrado decapitado no ramal Francisca Mendes, quilômetro 80 da rodovia AM-010

De acordo com uma fonte no IML, mesmo que o corpo seja identificado neste processo, há possibilidade de não ser liberado de imediato. Isso porque a cabeça continua desaparecida . Para que o corpo seja liberado, é preciso que seja encontrada ou que haja uma autorização judicial confirmando que todos os esforços das buscas não foram suficientes para dar resultado. “Não é comum você enterrar um parente faltando parte do corpo. Por isso, é preciso que sejam esgotadas todas as possibilidades de busca possíveis antes dessa liberação acontecer, e, mesmo assim, é preciso uma autorização judicial, que evite futuras contestações ao procedimento adotado no Instituto”, explicou a fonte.

Laudo em aberto

Outro fator agravante para as investigações é o fato de que, sem uma identificação positiva, o laudo do IML não pode ser concluído, atrasando o envio do documento para a Polícia Civil.

De acordo com o Delegado Geral Adjunto, Ivo Henrique Martins, esta é uma peça fundamental no processo. “O laudo é que atesta a identidade da pessoa. Sem ele, a Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) não pode fazer muita coisa”, disse Martins. No entanto, ele ressalva a importância do trabalho realizado pela perícia, lembrando que há particularidades nas formas de identificação.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Saiba mais:

Corpo de mulher decapitado é de irmã de suspeito de matar policial em invasão

Corpo de mulher é encontrado decapitado em ramal no Rio Preto da Eva

Procurado por morte de policial é encontrado sem cabeça na AM-10, dizem PMs