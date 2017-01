Corpo de ‘Moa’ está entre os identificados pelo IML

Entre os mortos na rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), está Moacir Jorge Pessoa da Costa, o ‘Moa’. O corpo do ex-policial foi identificado e liberado, segundo relatório do Instituto Médico Legal (IML) divulgado nesta quinta-feira (5).

Moa ficou famoso na mídia local pelo envolvimento com o caso Wallace. O condenado cumpria pena de 12 anos de prisão por matar um suposto traficante em 2007.

De acordo com o relatório do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC) , dos 56 corpos que vieram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), 46 foram identificados e 14 já liberados. Da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), todos os quatro corpos das foram liberados.

Segundo o diretor do DPTC, Jefferson Mendes, as identificações estão sendo feitas por meio da arcada dentária e impressão digital.

Para aqueles que não podem ser identificados através desses dois métodos, como é o caso dos corpos que foram carbonizados, vai ser realizado exame de DNA.

Confira, abaixo, a lista dos corpos já identificados e liberados:

Compaj

1 – Arthur Gomes Peres Júnior

2 – Dheick dá Silva Castro

3 – Errailson Ramos de Miranda

4 – Francisco Pereira Pessoa Filho

5 – Magaiwer Vieira Rodrigues

6 – Rafael Moreira da Silva

7 – Raijean dá Encarnação Medeiros

8 – Felipe de Oliveira Carneiro

9 – Rômulo Harley Da Silva

10 – Edney Gomes Ferreira

11 – Alessandro Nery Praia

12 – Felipe Mateus Silva do Nascimento

13 – Moacir Jorge Pessoa da Costa

14 – Gezildo Nunes da Silva

UPP

1 – Andrei Chaves de Moura Castro

2 – Kevin Klive Silva Ramos

3 – Paulo Henrique Santos Lagos

4 – Carlos Augusto Nascimento Galucio

Portal EM TEMPO