Corpo de menino que caiu em bueiro é achado em área de difícil acesso no Tarumã

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrou, nesta quarta-feira (26), o corpo do menino Gustavo da Silva Araújo, de 6 anos, em uma área de difícil acesso, localizada nos fundos do Condomínio Vila Suíça, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

O menino estava desaparecido desde o último domingo (23), quando caiu em um bueiro destampado, situado na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Até o momento desta publicação, os bombeiros aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para remoção do corpo.

