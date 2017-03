Corpo de menino de 3 anos que caiu de balsa é encontrado em Itapiranga

O menino de 3 anos que desapareceu no rio após cair de uma lancha foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (10) por bombeiros militares. O acidente aconteceu na manhã de quinta (9) no município de Itapiranga (distante a 227 km de Manaus).

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o corpo do menor de idade foi achado no rio por volta das 15h, cerca de 29 horas após o desaparecimento. A informação foi repassada ao Centro de Operações pelo sargento Branches, que compõe a equipe enviada para o resgate da criança.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros, uma equipe de policiais militares também foi acionada para auxiliar no resgate. As guarnições se deslocaram para o porto da cidade e fizeram buscas ao menino durante todo o dia desta quinta-feira e retornaram hoje.

Acidente

Segundo testemunhas, a criança estava com os pais na balsa Artur Virgílio Neto, quando eles se descuidaram e o menor de idade caiu no rio. A Polícia Civil está investigando o que de fato ocorreu na embarcação.

A Polícia Militar do Amazonas informou, por meio da assessoria de imprensa, que o caso ocorreu quando a balsa chegava no porto. A família vinha da comunidade Cesaréia do Rio Uatumã, onde reside.

Bruna Souza

EM TEMPO