Corpo de jovem que desapareceu em rio é encontrado em Barreirinha

O corpo do jovem Jeferson dos Santos Laranjeira, de 21 anos, foi encontrado, nesta sexta-feira (24), por um parente após mergulhar no rio Paraná do Ramos e desaparecer. O caso ocorreu na comunidade de Comandante Ramos, em Barreirinha (distante a 331 km de Manaus). O desaparecimento aconteceu na última quarta-feira (22).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e auxiliou nas buscas. Hoje, segundo dia de buscas, no fim da tarde, os bombeiros foram avisados que o tio, identificado como João Batista, 59, e o morador da comunidade, Rubens Michel da Silva, 27, encontraram o corpo.

Familiares e amigos ajudavam a equipe na busca pelo jovem. Três militares foram saíram de Manaus e seguiram para a cidade, após familiares acionarem o CBMAM. O corpo será velado e enterrado no município.

Bruna Souza

EM TEMPO