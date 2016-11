Corpo de jovem é encontrado na margem direita do rio Negro; vítima estava sumida desde domingo

O corpo de um jovem identificado como Marlon Brandon Oliveira das Neves, 19, foi encontrado na manhã desta terça-feira (8), boiando na margem direita do Rio Negro, nas proximidades do flutuante Aquático.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava desaparecido desde do último domingo (6), quando estava no flutuante e caiu no rio para dar um mergulho.

Após o desaparecimento, os bombeiros estavam realizando buscas e encontraram o rapaz na manhã de hoje.

O corpo foi trazido para a base fluvial do Corpo de Bombeiros, de onde foi removido pelo Instituo Médico Legal (IML).

Portal EM TEMPO