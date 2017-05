Corpo de jovem é encontrado em rio de Urucurituba

A equipe do Mergulho do Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (16), o corpo de Ronan Mendonça dos Santos, 21, que desapareceu no último domingo (14), nas águas do lago Arrozal, zona rural do município de Urucurituba (distante 218 km de Manaus).

O jovem desapareceu no domingo, mas a equipe de bombeiros só foi acionada na noite da segunda-feira (15) e começou as buscas nesta manhã.

Outros casos

Ainda hoje (16), foi encontrado o corpo de mais um homem que estava desaparecido desde o domingo, só que desta vez em Manaquiri. O corpo de Mizael Oliveira Cascais, 52, foi encontrado nas proximidades da Comunidade do Tilheiro.

Ainda no domingo (14) mais duas pessoas desapareceram após uma colisão entre uma lancha de médio porte contra outra embarcação, na região da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul de Manaus. A equipe do Corpo de Bombeiro ainda está realizando as buscas.

Laize Minelli

EM TEMPO