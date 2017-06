Corpo de jovem é encontrado boiando na Ponta Negra

O homem aparenta ter entre 20 a 25 anos e está trajando somente uma bermuda – Divulgação

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (12), boiando no Rio Negro, nas proximidades da Prainha, na Ponta Negra, Zona Oeste Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, por volta das 8h, para ajudar na remoção do corpo, o homem aparenta ter entre 20 a 25 anos, está trajando somente uma bermuda. O Instituto Médico Legal (IML) e os peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC) já foram acionados para o local.

EM TEMPO