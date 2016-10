Corpo de idoso é encontrado em sítio de Iranduba; perícia vai apurar causa da morte

O corpo do idoso Hermenegildo Monteiro da Silva, 79, foi encontrado por populares na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 15h30, em um sítio localizado no ramal São Sebastião, quilômetro 6 da rodovia Manoel Urbano, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) foram acionados e coletaram as informações iniciais sobre o caso. Segundo um dos PM’s, aparentemente, o idoso pode ter morrido por causas naturais.

Hermenegildo era conhecido no ramal e prestava servido de limpeza nos sítios da região. Ele chegou ao local pela manhã e o corpo foi encontrado no momento em que os proprietários do sítio retornaram para fazer o pagamento do idoso.

A causa da morte será investigada pela Polícia Civil após o resultado do exame de necropsia feito pelo Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo. Os populares informaram aos policiais que Hermenegildo sempre andava com um relógio, que não foi encontrado junto ao corpo. A polícia vai investigar se o pertence foi roubado após a morte.

Portal EM TEMPO