Corpo de idoso desaparecido há mais de 24h é encontrado no Cacau Pirera

O corpo do idoso, Wilson Ferriera Vieira, 64, que estava desaparecido há mais de 24h, foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 16h30, em um lago da comunidade Furo Grande, no Distrito de Cacau Pirera, no município de Iranduba (a 27km de Manaus).

De acordo com o irmão da vítima, que não teve o nome divulgado, Wilson havia saído em uma canoa, na tarde de quarta-feira (15), por volta das 14h, e não retornou para casa. A embarcação foi encontrada horas depois, com o casco virado para cima. A família suspeita que o idoso tenha perdido o equilíbrio, caiu da embarcação e tenha se afogado.

As buscas pelo desaparecido tiveram início na manhã de hoje por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). O corpo foi encaminhado no início desta noite para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense, onde passará por exames de autopsia para identificar a causa da morte.

Isac Sharlon

EM TEMPO