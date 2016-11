Corpo de homem esquartejado é encontrado em sacos, em quintal de residência no Tancredo Neves

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado esquartejado, dentro de sacos plásticos, na manhã desta terça-feira (8), no quintal de uma residência, localizada na rua dos Granitos, no bairro Tancredo Neves, Zona leste de Manaus.

Conforme informações da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que esteve no local, o corpo foi encontrado pelo proprietário do imóvel, que não teve o nome revelado, no momento que ele estava saindo para o trabalho.

O homem informou para a polícia que não conhece a vítima e que não faz ideia decomo o corpo foi parar no quintal de sua casa. Ele foi levado para a sede da DEHS para prestar depoimento.

Segundo a polícia, a vítima possuiu várias tatuagens, duas delas com os nomes de ‘Nedizinho’ e ‘Genivaldo’.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a polícia irá iniciar os trabalhos investigativos para identificar o suspeito e tentar elucidar o caso.

O corpo foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde aguardará a identificação de familiares.

Portal EM TEMPO

Com informações de Naritha Migueis